(Di lunedì 27 giugno 2022) "Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, masolo undi. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo ...

Pubblicità

acmilan : Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo spor… - glooit : Calcio: Pioli, scudetto per Milan deve essere punto partenza leggi su Gloo - ACMilanSydney : RT @acmilan: Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo sportivo del No… - CalcioOggi : Pioli: “Lo scudetto un punto di partenza. Mercato? Il club sa bene che cosa deve fare” - La Gazzetta dello Sport - MarioPiqueRouge : RT @acmilan: Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo sportivo del No… -

Gazzetta di Parma

Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare": lo dice il tecnico del Milan Stefanoche oggi ha ricevuto dal sindaco di Noceto Fabio Fecc la cittadinanza ......mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Stefanosul ... Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 27 giugno 2022 "A Milan s'magna bè sì, ma miga cme a Perma". Pioli intervistato da Piovani su cucina dialetto e ovviamente calcio- Video Milan, parla Stefano Pioli. Questa mattina, l'allenatore ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto (Pr), Fabio Fecci. Una grande soddisfazione ..."Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. (ANS ...