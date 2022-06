Calcagno: «Solo il 6% degli ex giocatori vive di calcio» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone”, trasmissione in onda su Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso. Calcagno è stato intervistato nell’occasione da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e da Luciano Mondellini, direttore di calcio e Finanza. In primo luogo il numero uno di AIC ha calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone”, trasmissione in onda su Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso.è stato intervistato nell’occasione da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e da Luciano Mondellini, direttore die Finanza. In primo luogo il numero uno di AIC hae Finanza.

