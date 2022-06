Brembo Hackathon | decretati i vincitori della prima edizione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Stezzano. Si è conclusa domenica 26 giugno 2022, lamaratona organizzata daper ripensare il mondomobilità e trovare nuove soluzioni al di fuori dei processi di innovazione tradizionali, in linea con la sua vision “Turning Energy into Inspiration”. Per la ricerca di soluzioni digitali per il futuromobilità, fra le start-up si è aggiudicato la vittoria il progetto DAAV – un servizio di trasporto robotizzato per persone a mobilità ridotta in ambienti chiusi, con particolare attenzione agli aeroporti, con 20.000 euro. Fra i progetti nati dai team creatisi dall’unione dei singoli concorrenti, che gareggiavano per lo sviluppo dell’ecosistema e dell’esperienza di guida di SENSIFY (il nuovo sistema frenante intelligente di, ...