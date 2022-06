Bimba in auto sotto il sole, salvata (Di lunedì 27 giugno 2022) Una Bimba di sei mesi è stata salvata da un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina nella quale la Bimba, sotto il sole, era stata per sbaglio rinchiusa dalla madre. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Unadi sei mesi è statada un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina nella quale lail, era stata per sbaglio rinchiusa dalla madre. L'...

