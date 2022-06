Alessandra Amoroso | l’incontro con una fan | “non ti firmo l’autografo | mi dispiace”

(Di lunedì 27 giugno 2022)incontra una fan. La cantante le negaProssima al tour che la vedrà protagonista in tutta Italia,s’imbatte in una folla di fan. Tra tutte, una ragazza chiede alla cantante di farle una dedica su un cuscino con la sua immagine. L’artista, inizialmente pronta ad accontentare il desiderio della ragazza, torna sui suoi passi restituendole cuscino e pennarello: “mi spiace non posso farti. Se lo faccio a te le altre ci rimangono male. Spero che tu capisca”. La fan, inizialmente senza parole, pare abbia poi compreso il gesto delladichiarando: “va bene ci sarà occasione, verrò a vederti a San Siro”. L’artista, visibilmente dispiaciuta, ringrazia. Ma il web insorge e i fan si dividono in due schieramenti ...

Scoppia la bufera attorno ad Alessandra Amoroso dopo che la cantante, ospite all'evento Tim Summer Hits, ha rifiutato di firmare un autografo a una fan che si è fatta una lunga fila, per ore, sotto al sole cocente per avere la firma della cantante.