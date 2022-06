Wimbledon 2022, Matteo Berrettini: “Mi sento pronto, è arrivato il momento di battere Djokovic” (Di domenica 26 giugno 2022) Un avvicinamento a Wimbledon ideale, raccontato al Corriere della Sera. Non si può definire altrimenti il percorso di Matteo Berrettini dopo il suo ritorno all’agonismo. Lo stop di circa tre mesi per l’infortunio alla mano destra, con annessa operazione, avevano fatto dubitare sul suo pieno recupero in tempi brevi. E invece… Il romano ha conquistato in serie i tornei di Stoccarda e del Queen’s, avendo una percentuale di vittorie dell’84.6% in termini di partite singole ed essendo al quarto titolo ATP sull’erba. E così il decimo successo negli ultimi dieci incontri al Queen’s è valso anche la doppietta nel torneo londinese, replicando quanto fatto in Germania. La fiducia è molta e il fatto di non essere capitato nello stesso quarto di tabellone di Novak Djokovic è un buon segno. Matteo è stato inserito, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Un avvicinamento aideale, raccontato al Corriere della Sera. Non si può definire altrimenti il percorso didopo il suo ritorno all’agonismo. Lo stop di circa tre mesi per l’infortunio alla mano destra, con annessa operazione, avevano fatto dubitare sul suo pieno recupero in tempi brevi. E invece… Il romano ha conquistato in serie i tornei di Stoccarda e del Queen’s, avendo una percentuale di vittorie dell’84.6% in termini di partite singole ed essendo al quarto titolo ATP sull’erba. E così il decimo successo negli ultimi dieci incontri al Queen’s è valso anche la doppietta nel torneo londinese, replicando quanto fatto in Germania. La fiducia è molta e il fatto di non essere capitato nello stesso quarto di tabellone di Novakè un buon segno.è stato inserito, ...

