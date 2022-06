Sonego-Kudla in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzo Sonego troverà lo statunitense Denis Kudla nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Si prospetta una sfida durissima per il torinese. I due si sono incontrati da pochissimo al Queen’s e a prevalere dopo una maratona di tre set è stato proprio l’americano. Quest’ultimo è un autentico specialista della superficie. Proprio ai Championships ha raggiunto l’unico ottavo in finale della carriera a livello Slam sette anni fa. La speranza è che Sonego riesca a ritrovare le sensazioni dell’edizione appena trascorsa. In quell’occasione riuscì a qualificarsi per la seconda settimana del torneo londinese. I bookmakers, nonostante abbia perso entrambi i precedenti contro Kudla, lo danno leggermente favorito. Effettivamente la sua stagione su erba non sta andando male. Basti pensare ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzotroverà lo statunitense Denisnel primo turno del torneo di. Si prospetta una sfida durissima per il torinese. I due si sono incontrati da pochissimo al Queen’s e a prevalere dopo una maratona di tre set è stato proprio l’americano. Quest’ultimo è un autentico specialista della superficie. Proprio ai Championships ha raggiunto l’unico ottavo in finale della carriera a livello Slam sette anni fa. La speranza è cheriesca a ritrovare le sensazioni dell’edizione appena trascorsa. In quell’occasione riuscì a qualificarsi per la seconda settimana del torneo londinese. I bookmakers, nonostante abbia perso entrambi i precedenti contro, lo danno leggermente favorito. Effettivamente la sua stagione su erba non sta andando male. Basti pensare ...

