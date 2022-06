Milito: 'Lukaku cambia tutto. Dybala è un'occasione, l'Inter la colga' (Di domenica 26 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

infoitsport : Inter, parla Milito: “Lukaku, che colpo! Dybala sarebbe una risorsa” - 4LEX4ND4N0V1C : RT @NonConoscoVG: Diego Milito a Gazzetta: “L’Inter è il club giusto per Dybala, i tifosi lo faranno sentire a casa, vediamo cosa accadrà.… - IMAntipatico : RT @NonConoscoVG: Diego Milito a Gazzetta: “L’Inter è il club giusto per Dybala, i tifosi lo faranno sentire a casa, vediamo cosa accadrà.… - fcin1908it : Milito: “Dybala opportunità da cogliere. Lukaku ama l’Inter, è ancora affamato” - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: Diego Milito a Gazzetta: “L’Inter è il club giusto per Dybala, i tifosi lo faranno sentire a casa, vediamo cosa accadrà.… -