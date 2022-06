Lombardia, Salvini e Giorgetti da Fontana: il vertice per fermare Moratti (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi la riunione convocata per blindare la ricandidatura del governatore dopo il derby innescato dalla discesa in campo della sua vicepresidente per la corsa alla Regione Leggi su corriere (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi la riunione convocata per blindare la ricandidatura del governatore dopo il derby innescato dalla discesa in campo della sua vicepresidente per la corsa alla Regione

Pubblicità

Corriere : Lombardia, Salvini e Giorgetti da Fontana: il vertice per fermare Moratti nella corsa alla Regione - Luxgraph : Lombardia, Salvini e Giorgetti da Fontana: il vertice per fermare Moratti #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - CTaschetta : RT @baffi_francesco: Salvini:'In Lombardia se il governatore Fontana deciderà di ricandidarsi, l'appoggio delle Lega andrà a lui in maniera… - volpe_peppe : RT @baffi_francesco: Salvini:'In Lombardia se il governatore Fontana deciderà di ricandidarsi, l'appoggio delle Lega andrà a lui in maniera… - code_red_now : RT @baffi_francesco: Salvini:'In Lombardia se il governatore Fontana deciderà di ricandidarsi, l'appoggio delle Lega andrà a lui in maniera… -