L’Équipe titola | Trasferimenti | il Tolosa vuole Hamza Sakhi Auxerre

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 15:14:00 L’autorevoleha ripreso gli allenamenti giovedì con l’AJma non è detto che inizi la stagione con il club della Borgogna, appena promosso in Ligue 1. Ad un anno dalla scadenza del contratto, nel mirino il centrocampista marocchino 26 anni deldove Philippe Montanier, l’allenatore, apprezza lo stile di gioco di, che ha segnato il miglior tasso di passaggi riusciti negli ultimi trenta metri, la scorsa stagione, in Ligue 2. Formatosi a Châteauroux, quest’ultimo sarebbe sedotto dall’idea di entrare a far parte della TFC, soprattutto perché le discussioni per un’estensione adnon sono andate avanti. Marcatore negli spareggi di rimonta contro il Saint-Étienne, ...

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

PARIGI (Francia) -'Equipe: "La decisione". Il quotidiano francese infatti, così come gran parte della stampa transalpina, reputa infatti le prossime 24 ore decisive per il futuro di Kylian Mbappé , che in ...In Spagna'incredibile rimonta dei blancos allo scadere con il City e il posto in finale ... Il catalano Sport: 'Incredibile'. 'Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente ... La Francia perde contro la Croazia e L’Equipe titola in prima pagina: “Bollito di calcio”