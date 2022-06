Kurt Angle: “Brock Lesnar è uno dei migliori lavoratori del settore, talentuosissimo” (Di domenica 26 giugno 2022) Kurt Angle ha espresso la sua sincera opinione sulle capacità di Brock Lesnar come performer WWE. I due sono stati coinvolti in una delle faide più importanti della compagnia nel 2003. La storyline comprendeva il famigerato WrestleMania 19 moment, quando Lesnar sconfisse Angle un attimo dopo aver sbagliato una Shooting Star Press. Parlando al podcast “Two Man Power Trip of Wrestling”, l’oro olimpico ha detto solo cose positive sul suo ex rivale. Le sue parole “È uno dei migliori lavoratori del business. È molto dinamico, sa come muoversi. Conosce bene la psicologia. Il ragazzo ha imparato molto in fretta e aveva davvero talento. Era molto maturo per la sua età, perché aveva solo 22 anni quando ha iniziato a lavorare in WWE. Ha sempre avuto ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 giugno 2022)ha espresso la sua sincera opinione sulle capacità dicome performer WWE. I due sono stati coinvolti in una delle faide più importanti della compagnia nel 2003. La storyline comprendeva il famigerato WrestleMania 19 moment, quandosconfisseun attimo dopo aver sbagliato una Shooting Star Press. Parlando al podcast “Two Man Power Trip of Wrestling”, l’oro olimpico ha detto solo cose positive sul suo ex rivale. Le sue parole “È uno deidel business. È molto dinamico, sa come muoversi. Conosce bene la psicologia. Il ragazzo ha imparato molto in fretta e aveva davvero talento. Era molto maturo per la sua età, perché aveva solo 22 anni quando ha iniziato a lavorare in WWE. Ha sempre avuto ...

