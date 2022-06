Giocare, sorridere e crescere in ospedale con i volontari accanto a bimbi e genitori (Di domenica 26 giugno 2022) Amici della Pediatria Con la riapertura dei reparti, i piccoli pazienti ritrovano momenti di allegria e di speranza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 giugno 2022) Amici della Pediatria Con la riapertura dei reparti, i piccoli pazienti ritrovano momenti di allegria e di speranza.

Pubblicità

saturnomazzafe2 : @marieta99044909 Bisogna sorridere.., ogni tanto si mette a giocare...., ???? va' ancora all'asilo... ???? - AmiciDellaPedia : RT @webecodibergamo: Giocare, sorridere e crescere in ospedale con i volontari accanto a bimbi e genitori - webecodibergamo : Giocare, sorridere e crescere in ospedale con i volontari accanto a bimbi e genitori - beddamatrix66 : @tatanka_h Mi fate sorridere ed avete la memoria corta e labile c’è chi ha fatto giocare per un anno intero un cert… - Garuda17Qi : @El1_Elyon Brutto, ma sopratutto veramente stupido, devi tornare a giocare all’Xbox, sul multiverso che a te nemmen… -