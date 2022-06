Diritto all’aborto, la riflessione di Ivo Tarolli (Di domenica 26 giugno 2022) All’America non si può guardare solo quando ci fa comodo. L’ America è questa: un grande Paese, faro per il mondo; con una tradizione democratica invidiata: anche quando si pronuncia su un tema sensibile come il Diritto delle donne ad abortire. Monsignor Vincenzo Sgreccia, presidente dell’Accademia della Vita, sul tema suggerisce di aprire un dibattito, di utilizzare la decisione della Corte Suprema americana per riflettere e a non sfuggire dal confronto, anche dialettico. Proviamo. 1. La stagione dei Diritti, aperta in Occidente ancora negli anni 60/70 del secolo scorso, si è andata sviluppando con un incipit che ha previsto la separazione tra la Persona e i Diritti che gli dovrebbero essere riconosciuti. Dentro questa separazione si è affermata la Ideologia dei Diritti, che possono essere concessi o revocati dalla legislazione civile a seconda degli orientamenti e ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) All’America non si può guardare solo quando ci fa comodo. L’ America è questa: un grande Paese, faro per il mondo; con una tradizione democratica invidiata: anche quando si pronuncia su un tema sensibile come ildelle donne ad abortire. Monsignor Vincenzo Sgreccia, presidente dell’Accademia della Vita, sul tema suggerisce di aprire un dibattito, di utilizzare la decisione della Corte Suprema americana per riflettere e a non sfuggire dal confronto, anche dialettico. Proviamo. 1. La stagione dei Diritti, aperta in Occidente ancora negli anni 60/70 del secolo scorso, si è andata sviluppando con un incipit che ha previsto la separazione tra la Persona e i Diritti che gli dovrebbero essere riconosciuti. Dentro questa separazione si è affermata la Ideologia dei Diritti, che possono essere concessi o revocati dalla legislazione civile a seconda degli orientamenti e ...

