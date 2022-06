Crociere | lo SMARTWORKING ormai è un trend consolidato

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 26 giugno 2022) Un’agenzia di viaggi… viaggiante. Grazie allo smart working a bordo di MSC Grandiosa, proprio mentre le prenotazioni per le vacanze in crociera sono ripartite di slancio, Ticketcrociere trasferisce per un intero mese i propri uffici fronte mare, anzi sul mare. Con la collaborazione di MSC Crociere, agenti commerciali, amministrativi e tecnici sviluppatori dell’agenzia leader in Italia nella vendita online di crociere si trasferiscono sull’unità della flotta MSC usufruendo di tutte le tecnologie di bordo per lavorare da remoto e approfittando del fatto che, grazie al protocollo di salute e sicurezza sviluppato dalle compagnie, le navi sono considerate oggi tra i luoghi più sicuri al mondo. Una sorta di bolla sanitaria all’interno della quale si è costantemente monitorati e tracciati, ma che allo stesso tempo consente di seguire le attività che si preferiscono in piena libertà e senza ...