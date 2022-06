Bel tempo | risalgono le temperature

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 giugno 2022) Antonio Marioni del Centro meteo lombardo ci spiega come si concluderà la settimana e come inizierà quella nuova a Bergamo. ANALISI GENERALE La pressione sull’area Lombarda tende ad aumentare.buono per i prossimi giorni con l’alta pressione che guadagna strada. Domenica 26 giugno 2022Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti ma con assenza di precipitazioni.: massime in pianura in aumento e comprese tra 31 e 34°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 16 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Venti: deboli occidentali con qualche rinforzo in giornata. Lunedì 27 giugno 2022Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti con possibilità in serata di qualche isolato rovescio o ...