Ballottaggio Guidonia 2022 tra Lombardo e Masini: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in tempo reale (Di domenica 26 giugno 2022) Ballottaggio a Guidonia 2022 dove domenica 12 giugno c’è stato il primo turno delle elezioni amministrative valevoli per il rinnovo dei Consigli Comunali. Oggi, 26 giugno, i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo Sindaco della Città. A sfidarsi saranno i candidati Mauro Lombardo e Alfonso Masini. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del Primo Cittadino. orario Ballottaggio Guidonia: fino a quando si vota I seggi, come è accaduto nel primo ‘step’, rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina, invece, resta raccomandato. I risultati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022)dove domenica 12 giugno c’è stato il primo turno delle elezioni amministrative valevoli per il rinnovo dei Consigli Comunali. Oggi, 26 giugno, i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo Sindaco della Città. A sfidarsi saranno i candidati Mauroe Alfonso. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del Primo Cittadino.: fino a quando si vota I seggi, come è accaduto nel primo ‘step’, rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina, invece, resta raccomandato. I...

CorriereCitta : #Ballottaggio Guidonia 2022 tra Lombardo e Masini: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in temp… - DonatoMegna : Nel mio comune non andrò a votare solo perché non ho preferenze e la cosa più importante è sparito il M5S. A Guidon… - DonatoMegna : @DeborahBergamin @forza_italia @berlusconi @FI_Toscana Nel mio comune non andrò a votare solo perché non ho prefere… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: Oggi il Capitano a Guidonia, per sostenere il candidato al ballottaggio Alfonso Masini, ha visitato la frazione di Albuc… - Noiconsalvini : Oggi il Capitano a Guidonia, per sostenere il candidato al ballottaggio Alfonso Masini, ha visitato la frazione di… -