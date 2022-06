Vaccini:Speranza “Campagna riparte in autunno, positivi stiano a casa” (Di sabato 25 giugno 2022) “Si è gradualmente superato il grosso delle restrizioni e non sono all’ordine del giorno revisioni, la sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli, ma chi è contagiato deve rimanere a casa: l’isolamento non si discute”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato oggi da Repubblica. “Le mascherina ad esempio in certi casi continuano a essere raccomandate. I più fragili devono essere tutelati sempre, e la Campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali, coinvolgendo il più possibile i presidi territoriali – medici di famiglia e farmacie – e con la riapertura di alcuni grandi hub” aggiunge Speranza. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) “Si è gradualmente superato il grosso delle restrizioni e non sono all’ordine del giorno revisioni, la sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli, ma chi è contagiato deve rimanere a: l’isolamento non si discute”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto, intervistato oggi da Repubblica. “Le mascherina ad esempio in certi casi continuano a essere raccomandate. I più fragili devono essere tutelati sempre, e ladi vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali, coinvolgendo il più possibile i presidi territoriali – medici di famiglia e farmacie – e con la riapertura di alcuni grandi hub” aggiunge. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Scritte no vax sul muro dello Spallanzani di Roma, Speranza: 'Fatto inquietante, i vaccini hanno salvato vite'… - Caso88223474 : RT @intuslegens: #Speranza ha il covid. La mascherina non serve a nulla. I vaccini non servono a nulla. Percentuale di chi, prima dei vacci… - andygar80504581 : RT @pbecchi: „ Il corpo è mio e me lo gestisco io“. Nel caso dei vaccini però te lo gestisce Speranza. - nestquotidiano : Vaccini:Speranza “Campagna riparte in autunno, positivi stiano a casa” - IlModeratoreWeb : Vaccini:Speranza “Campagna riparte in autunno, positivi stiano a casa” - -