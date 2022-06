Sei anni dalla scomparsa di Bud Spencer, incontro commemorativo a Napoli (Di sabato 25 giugno 2022) incontro stampa commemorativo a sei anni dalla scomparsa Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe e Carlo Pedersoli, rispettivamente figlio e nipote del noto attore napoletano, il presidente della Commissione Urbanistica con delega alla Toponomastica del Comune di Napoli Massimo Pepe, il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, il delegato del sindaco in materia di industria musicale e audiovisivo Ferdinando Tozzi, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, Gianni Simioli conduttore della trasmissione radiofonica di Radio Marte “La Radiazza” e Massimiliano Rosati del Caffè Gambrinus di Napoli che gli dedicò una specialità pasticciera. Modera il giornalista e scrittore, Alessandro ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022)stampaa seiCarlo Pedersoli, in arte Bud. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe e Carlo Pedersoli, rispettivamente figlio e nipote del noto attore napoletano, il presidente della Commissione Urbanistica con delega alla Toponomastica del Comune diMassimo Pepe, il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, il delegato del sindaco in materia di industria musicale e audiovisivo Ferdinando Tozzi, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, GiSimioli conduttore della trasmissione radiofonica di Radio Marte “La Radiazza” e Massimiliano Rosati del Caffè Gambrinus diche gli dedicò una specialità pasticciera. Modera il giornalista e scrittore, Alessandro ...

