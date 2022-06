(Di sabato 25 giugno 2022) Una nave da guerra americana affondata in una battaglia navale della seconda Guerra Mondiale nel Pacifico non lontano dalle Filippine è stata avvistata e filmata a unadi quasi 7.000 ...

Agenzia ANSA

Ildell'incrociatore Uss Samuel B Roberts è statoadagiato a - 6.895 metri dall'equipaggio di un batiscafo della società di esplorazioni texana Caladan Oceanic in una serie di ...La centrale ENEL è chiusa da anni, ildella Costa Concordia è stato smantellato nel porto ... dove ha attaccato a voltogli esponenti del governo più coinvolti nella vicenda. Questa è ... Scoperto relitto affondato a profondità record di 7.000 metri Una nave da guerra americana affondata in una battaglia navale della seconda Guerra Mondiale nel Pacifico non lontano dalle Filippine è stata avvistata e filmata a una profondità record di quasi 7.000 ...Oggi il suo relitto è stato ritrovato a quasi 7.000 metri di profondità. La nave è famosa per l’eroica resistenza finale contro i giapponesi e ad oggi è il relitto più profondo del mondo mai ...