Pubblicità

webecodibergamo : Sarzilla, tricolore bis sulla distanza olimpica -

L'Eco di Bergamo

... dopo un testa a testa con Giorgia Priarone (Capriolo, Brescia), si aggiudica il titolo... Sul podio Assoluti Michele(Settimo Milanese) e Franco Pesavento (Torino), per gli Under 23 ...... dopo un testa a testa con Giorgia Priarone (Capriolo, Brescia), si aggiudica il titolo... Sul podio Assoluti Michele(Settimo Milanese) e Franco Pesavento (Torino), per gli Under 23 ... Sarzilla, tricolore bis sulla distanza olimpica - Sport, Bergamo Triathlon. L’atleta di Seriate, che compirà 34 anni fra una decina di giorni, si è laureato campione italiano assoluto a Barberino di Mugello: è il quarto titolo per lui, il secondo sulla distanza «re ...