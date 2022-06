Norvegia: sparatoria in una discoteca a Oslo, due morti (Di sabato 25 giugno 2022) Si è verificata una sparatoria in una discoteca a Oslo, Norvegia. Secondo quanto riferito, ci sarebbero due morti e 14 feriti. La polizia ha riferito che il sospettato è già stato arrestato. Potrebbe trattarsi di un gesto omofobo. La sparatoria è infatti avvenuta in un locale frequentato da gay mentre si stava svolgendo l’Oslo Pride. Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 giugno 2022) Si è verificata unain una. Secondo quanto riferito, ci sarebbero duee 14 feriti. La polizia ha riferito che il sospettato è già stato arrestato. Potrebbe trattarsi di un gesto omofobo. Laè infatti avvenuta in un locale frequentato da gay mentre si stava svolgendo l’Pride.

Pubblicità

repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - patriziarutigl1 : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in centro a Oslo - ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Oslo - Billa42_ : Norvegia: sparatoria in una discoteca a Oslo, due morti - luci69dc : RT @Ilsolito_In: Norvegia, Sparatoria in discoteca ad #Oslo, due morti e almeno 14 feriti. Attacco alla comunità gay la notte prima dell' #… -