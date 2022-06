Incidente sul lavoro, gru precipita su un operaio a Milano (Di sabato 25 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Grave Incidente sul lavoro questa mattina a Milano, dove un operaio è stato colpito dal terminale del braccio di una gru. L’Incidente è avvenuto tra via Prina e via Manfredini, zona Corso Sempione, poco dopo le 9. Secondo una prima ricostruzione, il terminale del braccio di una gru si sarebbe staccato precipitando a terra e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 25 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gravesulquesta mattina a, dove unè stato colpito dal terminale del braccio di una gru. L’è avvenuto tra via Prina e via Manfredini, zona Corso Sempione, poco dopo le 9. Secondo una prima ricostruzione, il terminale del braccio di una gru si sarebbe staccatondo a terra e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

