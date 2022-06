Dybala, Chirico: “L’argentino non è un top player e su la cessione di De Ligt” (Di sabato 25 giugno 2022) Dybala, Chirico- Ha parlato Chirico a Tmw Radio di tanti temi davvero molto importanti su Dybala e la Juventus in maniera importante. LE SUE PAROLE “Di sicuro non torna alla Juventus. La cosa che trovo più sorprendente è che uno considerato da tutti un top player ancora non ha trovato un contratto. Per me perché la gente sa valutare i giocatori. Lui è ottimo ma non sa fare la differenza, non è un top player, ha problemi fisici e poi ha anche problemi caratteriali. Per me non ci sta a fare panchina all’Inter dietro la coppia Lautaro-Lukaku. Lui vuole un club che faccia la Champions, quindi Siviglia e Roma sono tagliate fuori, a meno di offerte clamorose. L’unico che c’è ora è l’Inter, ho sentito del Milan che avrebbe offerto quanto gli dava la Juve prima del rinnovo. Tottenham? A Conte ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)- Ha parlatoa Tmw Radio di tanti temi davvero molto importanti sue la Juventus in maniera importante. LE SUE PAROLE “Di sicuro non torna alla Juventus. La cosa che trovo più sorprendente è che uno considerato da tutti un topancora non ha trovato un contratto. Per me perché la gente sa valutare i giocatori. Lui è ottimo ma non sa fare la differenza, non è un top, ha problemi fisici e poi ha anche problemi caratteriali. Per me non ci sta a fare panchina all’Inter dietro la coppia Lautaro-Lukaku. Lui vuole un club che faccia la Champions, quindi Siviglia e Roma sono tagliate fuori, a meno di offerte clamorose. L’unico che c’è ora è l’Inter, ho sentito del Milan che avrebbe offerto quanto gli dava la Juve prima del rinnovo. Tottenham? A Conte ...

Pubblicità

infoitsport : Chirico: «Dybala non è un top player, c’è solo l’Inter ma lì farà panchina» - internewsit : Chirico: «Dybala non è un top player, c'è solo l'Inter ma lì farà panchina» - - Pall_Gonfiato : #Chirico su #Dybala: “Anarchico, bene che sia andato via. Top Player? Neanche trova il contratto” - EasnGobbo_794 : RT @TUTTOJUVE_COM: Chirico a TMW Radio: 'Dybala non un top player. La Juventus deve monetizzare dalla cessione di De Ligt' - TUTTOJUVE_COM : Chirico a TMW Radio: 'Dybala non un top player. La Juventus deve monetizzare dalla cessione di De Ligt' -