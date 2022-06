Calciomercato Napoli, occasione di mercato a sorpresa dalla Lazio! (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Acerbi lascerà quasi sicuramente la Lazio. Il difensore, che ha rotto con i tifosi e non ha mai trovato un’intesa vincente con Maurizio Sarri, è ormai con le valigie in mano. La sua cessione, però, non è così scontata: il calciatore classe 1988 ha il contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio molto alto per un giocatore di 34 anni. Alcune squadre, seppur interessate, non possono garantire la spesa di 4 milioni richiesta dalla Lazio, ma soprattutto un ingaggio così importante. Calciomercato Napoli Acerbi (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Le uniche squadre che sembrano poter sostenere la spesa sono il Milan e l’Inter. I rossoneri non prenderanno Botman e sono già alla ricerca di un nuovo centrale. I nerazzuri, invece, hanno bisogno di completare il reparto arretrato dopo le partenze di Ranocchia ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Acerbi lascerà quasi sicuramente la Lazio. Il difensore, che ha rotto con i tifosi e non ha mai trovato un’intesa vincente con Maurizio Sarri, è ormai con le valigie in mano. La sua cessione, però, non è così scontata: il calciatore classe 1988 ha il contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio molto alto per un giocatore di 34 anni. Alcune squadre, seppur interessate, non possono garantire la spesa di 4 milioni richiestaLazio, ma soprattutto un ingaggio così importante.Acerbi (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Le uniche squadre che sembrano poter sostenere la spesa sono il Milan e l’Inter. I rossoneri non prenderanno Botman e sono già alla ricerca di un nuovo centrale. I nerazzuri, invece, hanno bisogno di completare il reparto arretrato dopo le partenze di Ranocchia ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - LeBombeDiVlad : ?? #Valencia all'assalto di #Politano ?? Ecco l'offerta fatta al #Napoli ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Juve, Napoli e Monza interessate a Nandez - Luxgraph : Samp, via libera al mercato. Thorsby in vendita crea già polemiche - banfieldaldia : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli ecco svelato il Mister X per il centrocampo ?? ???? Si tratta di Giuliano #Galoppo del #Banfield ?? Il papà e lo… -