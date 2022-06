Wta 250 Bad Hamburg 2022: Garcia batte Cornet, in finale sfiderà Andreescu (Di venerdì 24 giugno 2022) Caroline Garcia è la seconda finalista del torneo Wta 250 di Bad Hamburg 2022. La tennista francese ha avuto la meglio sulla connazionale Alize Cornet dopo quasi tre ore di match: 7-6(9) 3-6 7-5 il risultato finale in favore della numero 75 al mondo. Il primo set vede le due tenniste riuscire a conservare i rispettivi turni di battuta, e al tiebreak Garcia chiude al quarto set point, dopo che anche Cornet ne aveva avuti due a disposizione. Nel secondo set, invece, Garcia soffre terribilmente al servizio: annulla tre palle break nel primo game, ma poi, dal 3-2, subisce la striscia di quattro giochi consecutivi della numero 44 del ranking. Dopo aver rischiato nel primo turno in battuta del terzo set, annullando un’altra palla break, ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Carolineè la seconda finalista del torneo Wta 250 di Bad. La tennista francese ha avuto la meglio sulla connazionale Alizedopo quasi tre ore di match: 7-6(9) 3-6 7-5 il risultatoin favore della numero 75 al mondo. Il primo set vede le due tenniste riuscire a conservare i rispettivi turni di battuta, e al tiebreakchiude al quarto set point, dopo che anchene aveva avuti due a disposizione. Nel secondo set, invece,soffre terribilmente al servizio: annulla tre palle break nel primo game, ma poi, dal 3-2, subisce la striscia di quattro giochi consecutivi della numero 44 del ranking. Dopo aver rischiato nel primo turno in battuta del terzo set, annullando un’altra palla break, ...

