Wimbledon 2022, il tabellone di Lorenzo Musetti: sorteggio sfortunato, subito Taylor Fritz (Di venerdì 24 giugno 2022) La fortuna non ha sicuramente assistito Lorenzo Musetti nei sorteggi degli ultimi due Slam. Se al Roland Garros il toscano ha pescato subito Stefanos Tsitsipas, anche a Wimbledon non è andata certamente bene. Infatti il nativo di Carrara affronterà al primo turno l’americano Taylor Fritz, che giocherà oggi le semifinale del torneo di Eastbourne. L’erba non è certamente la superficie amata da Musetti, che arriva anche a Wimbledon dopo il ritiro per infortunio nel primo turno del Queen’s contro Alexander Bublik. Una situazione sicuramente già molto difficile e resa ancora più complicata da questo sorteggio. Fritz è un ostacolo che al momento sembra essere insormontabile per Lorenzo, che avrà davvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) La fortuna non ha sicuramente assistitonei sorteggi degli ultimi due Slam. Se al Roland Garros il toscano ha pescatoStefanos Tsitsipas, anche anon è andata certamente bene. Infatti il nativo di Carrara affronterà al primo turno l’americano, che giocherà oggi le semifinale del torneo di Eastbourne. L’erba non è certamente la superficie amata da, che arriva anche adopo il ritiro per infortunio nel primo turno del Queen’s contro Alexander Bublik. Una situazione sicuramente già molto difficile e resa ancora più complicata da questoè un ostacolo che al momento sembra essere insormontabile per, che avrà davvero ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - SkySport : Wimbledon, il tabellone: Berrettini nella parte bassa con Nadal, evitato Djokovic #SkySport #Wimbledon #Berrettini… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - ecodelchisone : Tennis: a Wimbledon prima volta di Vavassori in uno slam di singolare, primo turno contro Tiafoe - fattoquotidiano : Nadal e Berrettini l’uno contro l’altro: primo allenamento sul campo centrale di Wimbledon: “Hanno testato il prato… -