Truffa da 10mila euro ai danni di una 82enne a Ischia, preso (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva appena Truffato un'anziana donna ad Ischia, sottraendole 400 euro in contanti e quasi 10mila euro in monili d'oro ma è stato bloccato prima di lasciare l'isola da un carabiniere fuori servizio ed ora è in carcere in attesa di giudizio. L'isola verde continua ad essere meta dei malintenzionati che puntano ad un guadagno facile derubando gli anziani ma stavolta a Raffaele Campanile è andata male grazie all'intuito di un militare della stazione di Forio che, malgrado non fosse in servizio, ieri lo ha notato aggirarsi nella zona periferica di via Nuova dei Conti; a prima vista Campanile poteva sembrare un turista in attesa di un appuntamento, invece aveva preso di mira una 82enne. Alla donna era giunta una telefonata durante la ...

