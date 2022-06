Tale e Quale Show, altre due ex del GF Vip forse nel cast: sono una mamma e una figlia (Di venerdì 24 giugno 2022) Continuano a rincorrersi le notizie inerenti il cast di Tale e Quale Show del prossimo anno. A quanto pare, Carlo Conti sta “corteggiando” molti ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver parlato ampiamente delle principesse Selassié, infatti, si sono fatte avanti altre due protagoniste. Si tratta di una mamma e una figlia, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 giugno 2022) Continuano a rincorrersi le notizie inerenti ildidel prossimo anno. A quanto pare, Carlo Conti sta “corteggiando” molti ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver parlato ampiamente delle principesse Selassié, infatti, sifatte avantidue protagoniste. Si tratta di unae una, L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

rosydesimone1 : RT @Camillamariani4: Spassosissima sta baracconata per la 'candidatura' dell'Ucraina come membro Ue, tale quale a quella che ventilano i ma… - Ale37364793 : @AFeverati Nooooo mi dispiace tanto avrei voluto tanto vederla a Tale e Quale ?????? - Ale37364793 : Io sono felicissima di BabyK a Tale e quale la sua voce sicuramente di bellezza quelli studio e poi come accetta le… - ilovegossip5 : Il Brutti non farà tale e quale!!!!!! #jeru - infoitcultura : Alex Belli fuori da Tale e Quale Show: ecco perché -