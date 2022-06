Su Canale 5 debutta una serie greca: La Strada del Silenzio (Di venerdì 24 giugno 2022) La Strada del Silenzio Questa volta Canale 5 volge lo sguardo su una nuova nazione. Niente Spagna, che ha regalato Il Segreto e che spopola a livello internazionale con serial come La Casa di Carta, e nemmeno Turchia, paese assai prolifico che ha dato i natali a Can Yaman e al genere dizy. La nuova proposta seriale estiva dell’ammiraglia Mediaset arriva dalla Grecia. Si chiama La Strada del Silenzio ed andrà in onda prossimamente in prima serata. E’ un thriller che si origina con il dirottamento di uno scuolabus, con 9 bambini a bordo, la maggior parte dei quali appartenenti a famiglie facoltose, che saranno presi in ostaggio. La polizia non sa come muoversi e una giovane giornalista è inaspettatamente al centro degli eventi. E’ in qualche modo ispirata all’antica fiaba de Il pifferaio di Hamelin ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 giugno 2022) LadelQuesta volta5 volge lo sguardo su una nuova nazione. Niente Spagna, che ha regalato Il Segreto e che spopola a livello internazionale con serial come La Casa di Carta, e nemmeno Turchia, paese assai prolifico che ha dato i natali a Can Yaman e al genere dizy. La nuova proposta seriale estiva dell’ammiraglia Mediaset arriva dalla Grecia. Si chiama Ladeled andrà in onda prossimamente in prima serata. E’ un thriller che si origina con il dirottamento di uno scuolabus, con 9 bambini a bordo, la maggior parte dei quali appartenenti a famiglie facoltose, che saranno presi in ostaggio. La polizia non sa come muoversi e una giovane giornalista è inaspettatamente al centro degli eventi. E’ in qualche modo ispirata all’antica fiaba de Il pifferaio di Hamelin ...

