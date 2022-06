Sapelli | Lagarde disastro | sanzioni inutili | non siamo zerbini

Pubblicità

ElioLannutti : Sapelli ad Affari: “Basta con le sanzioni alla Russia. Lagarde inadatta' - - mummy53690440 : Sapelli senza filtri: “Von Der Leyen e Lagarde inadatteBasta con le sanzioni a Mosca, Italia zerbino degli Usa' - CarlottaMarche7 : RT @Affaritaliani: Sapelli a ruota libera ad Affari: “Von Der Leyen e Lagarde sono inadatte' - Affaritaliani : Sapelli a ruota libera ad Affari: “Von Der Leyen e Lagarde sono inadatte' - actuallygraziaf : RT @StefanoRocca9: «La signora Lagarde pensa di spegnere qualche fiamma chiudendo le fontanine delle banche centrali e non acquistando più… -

Il Dubbio

Il professor Giulioa ruota libera parla ad Affaritaliani.it della difficile congiuntura ... Nell'altra pagina i giudizi al vetriolo sue Von Der Leyen pagina successiva >>* * * Sul Sussidiario Giulioscrive: "Tutto questo non è inflazione: è disordine mondiale, è entropia universale. La signorapensa di spegnere qualche fiamma chiudendo le fontanine ... Sapelli: «La Bce ormai è ridicola, non capiscono che aumenterà lo Spread» “Non c’è nessun problema con il gas, la Russia ha tutto l’interesse a venderlo, altrimenti non potrebbe far funzionare la sua economia. Ma io sono molto scettico verso le sanzioni, bisogna vincere sul ...Rassegna ragionata dal web su: le soluzioncine della Bce all’entropia universale, l’utilità paradossale di Giuseppe Conte e molto altro ancora ...