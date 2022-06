Meloni: “Salario minimo è specchietto per le allodole” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io penso che il tema del Salario minimo in Italia sia un po’ uno specchietto per le allodole”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro in corso al Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna. “Penso che non si possa fingere di non sapere -ha continuato intervenendo alla manifestazione promossa dai consulenti del lavoro- che la stragrande maggioranza di chi oggi è lavoratore dipendente nel privato è coperto da contratti collettivi nazionali che già di fatto prevedono un minimo salariale. Si dice che una norma sarebbe necessaria per i contratti ‘pirata’, quelli firmati da associazioni sindacali meno rappresentative, ma dobbiamo ricordare che il 97% dei lavoratori del settore privato sottostanno a contratti firmati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io penso che il tema delin Italia sia un po’ unoper le”. Così la leader di Fdi, Giorgia, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro in corso al Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna. “Penso che non si possa fingere di non sapere -ha continuato intervenendo alla manifestazione promossa dai consulenti del lavoro- che la stragrande maggioranza di chi oggi è lavoratore dipendente nel privato è coperto da contratti collettivi nazionali che già di fatto prevedono unsalariale. Si dice che una norma sarebbe necessaria per i contratti ‘pirata’, quelli firmati da associazioni sindacali meno rappresentative, ma dobbiamo ricordare che il 97% dei lavoratori del settore privato sottostanno a contratti firmati ...

