La casa di carta | Corea | la recensione | La cover K-Pop di una ballata spagnola

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lade Ladi: la nuova serie, disponibile in streaming dal 24 giugno su Netflix, è ambientata in un futuro prossimo in cui ladel Nord e ladel Sud hanno cessato le ostilità e fatto cadere i muri. Lade Ladi, (il titolo completo è Money Heist: Korea - Joint Economic Area), la nuova serie disponibile in streaming (con i primi sei episodi) dal 24 giugno su Netflix, inizia con una sorpresa, che vedrete dai primi minuti dell'episodio 1. La storia parte con un'utopia, almeno apparente, ed è proiettata in un futuro prossimo venturo: siamo nel 2025 e le due Coree, ladel Nord e ladel Sud, hanno cessato le ...