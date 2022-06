Kate Middleton, “bambola sciatta e inanimata”: è un fallimento (Di venerdì 24 giugno 2022) Kate Middleton è stata definita “una bambola sciatta e inanimata”, ma fortunatamente la critica non è rivolta alla Duchessa di Cambridge in carne e ossa ma al suo primo ritratto a olio con William che si è rivelato un ridicolo fallimento. Kate Middleton, il quadro è un fallimento A dare un giudizio così negativo del primo quadro in cui sono rappresentati Kate Middleton e William è un famoso critico d’arte e scrittore britannico, An Wilson. L’esperto non usa mezzi termini quando deve descrivere il dipinto, rivelato al mondo il 23 giugno in occasione di una visita dei Duchi all’Università di Cambridge che custodisce l’opera. Addirittura Wilson ritiene che “questo dipinto è morto come un dodo“, intendendo ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022)è stata definita “una”, ma fortunatamente la critica non è rivolta alla Duchessa di Cambridge in carne e ossa ma al suo primo ritratto a olio con William che si è rivelato un ridicolo, il quadro è unA dare un giudizio così negativo del primo quadro in cui sono rappresentatie William è un famoso critico d’arte e scrittore britannico, An Wilson. L’esperto non usa mezzi termini quando deve descrivere il dipinto, rivelato al mondo il 23 giugno in occasione di una visita dei Duchi all’Università di Cambridge che custodisce l’opera. Addirittura Wilson ritiene che “questo dipinto è morto come un dodo“, intendendo ...

