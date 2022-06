(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "In un Paese normale Didovrebbe dire: 'vado a riflettere sui danni che ho fatto'. E invece ora rinnega il populismo e parla di competenza. Ma ilprincipale non è lui, che non è, ma quelli che gli vanno appresso". Così Carloin un video sui social. "Da Letta che dice 'la nostra funzione è fare il magnete'. Di chi? Di Conte e Di? Dei rottami? Che progetto politico è? Da Sala che Divoleva mandare in galera al tempo dell'Expo, e ora dice 'si è ravveduto, però io continuo a fare il sindaco di Milano, però intanto faccio 'Italia c'è''. Da Brugnaro, che è un sindaco di destra, però dice 'Dinon è così male'. E poi Toti fino a Berlusconi". "È la sensazione - aggiunge il segretario di Azione - della ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ipf: Calenda, 'Di Maio non credibile, problema chi gli va dietro - -

Il Tempo

Il secondo,, punta a far nascere un Terzo Polo che, a prescindere dalla legge elettorale, ... liste civiche alla Pizzarotti al Centro, lui e il suoe altre liste meridionaliste al Sud) ...... il Di Maio di(Insieme per il futuro o Insieme per finta) è diventato uno statista a cui non è ... sarà colpa di Conte e per chi avesse dubbi in proposito, basterà chiedere a Renzi oper ... Ipf: Calenda, 'Di Maio non credibile, problema chi gli va dietro Condividi questo articolo:Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “In un Paese normale Di Maio dovrebbe dire: ‘vado a riflettere sui danni che ho fatto’. E invece ora rinnega il populismo e parla di competenza. M ...“In molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori” esulta Luigi Di Maio durante la prima assemblea in corso a Montecitorio di Insieme per ...