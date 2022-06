Il piano di Draghi sul tetto ai prezzi del gas, spiegato (Di venerdì 24 giugno 2022) Mario Draghi ha aperto al Consiglio Europeo la partita sul tetto ai prezzi del gas che da diverse settimane rappresenta la proposta prioritaria dell’Italia in campo energetico. Un piano volto a spostare gli equilibri nel mercato europeo dell’energia in un contesto che vede i prezzi dell’oro blu completamente consegnati a volatilità e incertezza dalla guerra in Ucraina. Prima della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 giugno 2022) Marioha aperto al Consiglio Europeo la partita sulaidel gas che da diverse settimane rappresenta la proposta prioritaria dell’Italia in campo energetico. Unvolto a spostare gli equilibri nel mercato europeo dell’energia in un contesto che vede idell’oro blu completamente consegnati a volatilità e incertezza dalla guerra in Ucraina. Prima della InsideOver.

Pubblicità

ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - bb_1774 : RT @michele_geraci: La #Germania alza livello di allerta per mancanza #gas dalla #Russia. Poi toccherà a noi, come previsto E scoprirete t… - dariazzo_ : RT @michele_geraci: La #Germania alza livello di allerta per mancanza #gas dalla #Russia. Poi toccherà a noi, come previsto E scoprirete t… - ninoBertolino : RT @francobaietti: Tra sbarchi, ricongiungimenti e decreti flussi, i nostri governi fantoccio stanno applicando il piano genocida dell’Onu:… - etherea_etherea : RT @francobaietti: Tra sbarchi, ricongiungimenti e decreti flussi, i nostri governi fantoccio stanno applicando il piano genocida dell’Onu:… -