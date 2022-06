Il corpo senza testa trovato in un dirupo: interrogati i 6 fratelli di Franco Severi (Di venerdì 24 giugno 2022) Rimane un mistero la morte di Franco Severi, l'uomo di 55 anni rinvenuto ieri, mercoledì 23 giugno, in un dirupo adiacente la sua abitazione di... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 giugno 2022) Rimane un mistero la morte di, l'uomo di 55 anni rinvenuto ieri, mercoledì 23 giugno, in unadiacente la sua abitazione di...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #22giugno, 35 anni fa la tragica scomparsa del nostro collega Paolo Carnicelli, il sommozzatore dei #vigilidelfuoco… - scherlockrosson : RT @Leonard1306___: Sono talmente idioti che avevano il greenpass come sfondo, così facevano prima ad esibirlo senza bisogno di sbloccare i… - Alicestremicia : RT @Leonard1306___: Sono talmente idioti che avevano il greenpass come sfondo, così facevano prima ad esibirlo senza bisogno di sbloccare i… - SantinaBoverio : RT @Leonard1306___: Sono talmente idioti che avevano il greenpass come sfondo, così facevano prima ad esibirlo senza bisogno di sbloccare i… - ele_44 : RT @Leonard1306___: Sono talmente idioti che avevano il greenpass come sfondo, così facevano prima ad esibirlo senza bisogno di sbloccare i… -