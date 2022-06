Ex Ilva: Bernabè, speso poco dei 400 mln per bonifiche (Di venerdì 24 giugno 2022) "C'è un commissario straordinario per gli interventi di bonifica per l'area di Taranto che ha a disposizione risorse molto importanti, credo che siano di circa 400 milioni. Queste risorse sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "C'è un commissario straordinario per gli interventi di bonifica per l'area di Taranto che ha a disposizione risorse molto importanti, credo che siano di circa 400 milioni. Queste risorse sono state ...

