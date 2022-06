Cressy-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Eastbourne 2022

(Di venerdì 24 giugno 2022) Maximesfiderà Taylornel contesto delladell’Atp 250 di. Sarà derby americano sui prati britannici, dove si affronteranno due giocatori dallo stile molto diverso.ha stupito tutti con il suo gioco unico, fatto di serve&volley e colpi che non danno ritmo all’avversario. Tra gli avversari sconfitti si annoverano Opelka, Norrie e Draper.ha invece estromesso in semiil campione in carica De Minaur, dopo aver battuto in precedenza Monteiro e Bublik. Entrambi hanno già giocato unain questa stagione, curiosamente tutti e due contro Nadal. La differenza sta nel fatto cheha vinto, nel Masters 1000 di Indian Wells, mentreha ...

Ad Eastbourne, invece, andrà in scena una finale tutta statunitense: Maxime affronterà Taylor. Il primo ha vinto una vera e propria lotta contro il giovane Jack Draper, imponendosi per 7 ... world number 60 Cressy continued his conquering of the British players to edge through 7-6 (5) 6-7 (2) 6-3. The France-born American, who defeated Cameron Norrie and Dan Evans in the previous rounds, ...