Covid, lo Spallanzani imbrattato da scritte no vax (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Covid e i vaccini spaccano ancora l'opinione pubblica e determinano reazioni vandaliche da parte di frange estremiste. Ignoti hanno imbrattato i muri dell'istituto Spallanzani di Roma con scritte dal chiaro riferimento no vax. Nei messaggi si legge: "Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale", e "i vaccini uccidono". Poco più in là "vaccino di Stato sterminio legalizzato". Ma anche "vaxate i bambini siete mostri e assassini". Sul fatto indagano polizia e carabinieri. Le scritte intimidatorie a tema Covid sui muri dello Spallanzani "rappresentano un fatto inquietante" ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati ...

nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - LaStampa : Covid, attacco no-vax allo Spallanzani: scritte fuori dall’ospedale - g_bonincontro : RT @RaiNews: Covid, attacco no vax con scritte sui muri all'ospedale Spallanzani di Roma - MazzaliVanna : RT @nzingaretti: Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori sanitari… -