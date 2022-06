Corte suprema Usa: "Un diritto portare le armi in pubblico" (Di venerdì 24 giugno 2022) La controversa decisione, che ha l'effetto di un terremoto in un Paese dove ci sono piu' armi che abitanti, arriva proprio mentre il Senato, all'indomani delle terribili stragi di Uvalde e Buffalo, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) La controversa decisione, che ha l'effetto di un terremoto in un Paese dove ci sono piu'che abitanti, arriva proprio mentre il Senato, all'indomani delle terribili stragi di Uvalde e Buffalo, si ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sì alle armi anche fuori casa, la Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni al porto d'armi a New York che… - LaStampa : Usa, sentenza choc: la Corte Suprema dice sì all’uso di pistole e fucili fuori casa. Esulta la lobby delle armi. Il… - Corriere : Anche a New York si potrà girare armati: la Corte suprema boccia le limitazioni in vigore da 100 anni - Internazionale : La corte suprema statunitense boccia le restrizioni al porto d’armi nello stato di New York, l’esercito ucraino si… - simoventurini1 : RT @AlRobecchi: Lo Stato di New York aveva una legge che impediva di girare armati. La Corte Suprema l’ha bocciata perché contraria alla Co… -