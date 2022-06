Colpo Neymar | le cifre folli per la Juventus

Pubblicità

Anemone1987 : @GiovaAlbanese @Gazzetta_it Con Di Maria, Perisic, Rudiger e il super colpo Neymar quest'anno si gioca solo per il secondo posto ?? - Adriano161093 : @Massimi67339505 @MatthijsPog @RidTheRock Tu che sicuramente hai una talpa dentro le segrete stanze della Continass… - infoitsport : SPORT, La Juve pensa al clamoroso colpo Neymar - acafaro65 : RT @MatthijsPog: ???? CONFERMATO: la Juventus pensa al clamoroso colpo Neymar. Il brasiliano è stato richiesto esplicitamente da Allegri, al… - trolldepresso : RT @MatthijsPog: ???? CONFERMATO: la Juventus pensa al clamoroso colpo Neymar. Il brasiliano è stato richiesto esplicitamente da Allegri, al… -

48 milioni di euro lordi all'anno è il compenso chericeve dai ricchi proprietari del PSG. Sognare, però, non costa nulla e a Torino già sognano un nuovodi calciomercato alla CR7 : può ...Il problema più grande sarebbe il nodo dell'ingaggio, dato che con l'ultimo rinnovoprende 48 milioni lordi a stagione al PSG. Anche se dopo le recenti dichiarazioni di Nasser Al - Khelaifi , ...Come svelato dagli insider su Twitter per Neymar la Juventus è pronta ad imbastire un operazione ... Cifre folli per quanto riguarda il club bianconero che vorrebbe mettere a segno un nuovo colpo da ...Calciomercato Juventus, una pagina insider svela la bomba che sconvolgerebbe tutto il mondo del calcio: l'arrivo del brasiliano.