Calendario Budapest 2022 oggi: orari venerdì 24 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 24 giugno 2022) oggi, venerdì 24 giugno, andrà in scena l’ottava giornata di gare dei Mondiali 2022 di nuoto in corsie. A Budapest (Ungheria) un programma di gare molto ricco con i colori azzurri a essere ben rappresentati in tutte le specialità per ottenere il miglior risultato possibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COLOMBIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 19.30 Nel nuoto artistico rivedremo la coppia Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero, già oro in questa sede nella routine tecnica del duo misto. I due azzurri saranno impegnati nel turno preliminare del libero a partire dalle 10.00. Alle 16.00 ci sarà la Finale del programma “free” della prova a squadre con l’Italia protagonista. Nel nuoto in corsia si comincerà a partire dalle 09.00 con le batterie dei 50 stile libero con ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)24, andrà in scena l’ottava giornata di gare dei Mondialidi nuoto in corsie. A(Ungheria) undi gare molto ricco con i colori azzurri a essere ben rappresentati in tutte le specialità per ottenere il miglior risultato possibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COLOMBIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 19.30 Nel nuoto artistico rivedremo la coppia Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero, già oro in questa sede nella routine tecnica del duo misto. I due azzurri saranno impegnati nel turno preliminare del libero a partire dalle 10.00. Alle 16.00 ci sarà la Finale del“free” della prova a squadre con l’Italia protagonista. Nel nuoto in corsia si comincerà a partire dalle 09.00 con le batterie dei 50 stile libero con ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Sportintv Calendario Budapest 2022 oggi: orari 24 giugno, programm… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Sportintv Calendario Mondiali nuoto Budapest 2022 oggi: orari giov… - zazoomblog : Calendario Budapest 2022 oggi: orari 23 giugno programma tv streaming italiani in gara in nuoto e nuoto artistico -… - infoitsport : Calendario Budapest 2022 oggi: orari 23 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara in nuoto e nuoto artisti… - infoitsport : Calendario Mondiali nuoto Budapest 2022 oggi: orari 22 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara -