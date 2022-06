Sorbillo e Briatore in tv | dove e a che ora la contesa sulla pizza napoletana

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 giugno 2022)saranno in tv giovedì 23 giugno in seconda serata per confrontarsi questa volta direttamente sul costa della. Le polemiche nate nei giorni scorsi si trasferiranno così nel salotto televisivo.in tv arriva la polemica Flavioè preso di mira per il caro prezzi nella sua catena di ristoranti Crazy, presenti a Londra, Monte Carlo, Milano e a Roma in Via Vittorio Veneto. La Repubblica aveva evidenziato, nel Crazya Roma, come il clientesse tener presente un listino prezzi molto caro: esempio, 60 euro per una, 35 per un’insalata al granchio. In seguito, la polemica è scoppiata contro iioli napoletani, colpevoli , secondo ...