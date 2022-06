Ritiro Hamilton, è arrivato il momento: “Più saggio dire basta” (Di giovedì 23 giugno 2022) . Le prime dieci gare della stagione sono state un calvario, meglio staccare? Corsi e ricorsi storici, perché prima di lui è successo anche ad altri, compreso Michael Schumacher. Ora anche Lewis Hamilton sa che forse aveva ragione chi gli consigliava di staccare la spina di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) . Le prime dieci gare della stagione sono state un calvario, meglio staccare? Corsi e ricorsi storici, perché prima di lui è successo anche ad altri, compreso Michael Schumacher. Ora anche Lewissa che forse aveva ragione chi gli consigliava di staccare la spina di L'articolo proviene da Inews24.it.

