Quadarella in finale negli 800, avanzano la Panziera e i delfini. La 4x200 out per 18 centesimi (Di giovedì 23 giugno 2022) Ai Mondiali di nuoto a Budapest, avanzano tutti meno la 4x200, la staffetta pesante che dà lo spessore ad una nazione, come diceva l'ex d.t. Alberto Castagnetti, mentore di Federica Pellegrini. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) Ai Mondiali di nuoto a Budapest,tutti meno la, la staffetta pesante che dà lo spessore ad una nazione, come diceva l'ex d.t. Alberto Castagnetti, mentore di Federica Pellegrini. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Mondiali a Budapest: Quadarella in finale negli 800, la 4x200 è fuori - zazoomblog : Nuoto: Mondiali. Quadarella in finale 800 sl eliminata la 4x200 sl - #Nuoto: #Mondiali. #Quadarella #finale - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Mondiali. Quadarella in finale 800 sl, eliminata la 4x200 sl - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FedericoBurdisso #LorenzoZazzeri #LucaDotto Nuoto, Mondiali 2022: Simona Quadarella in finale… - sarcobelli : Quadarella in finale negli 800, Codia e Burdisso avanti nei 100 farfalla, Panziera terza nei 200 dorso e Zazzart sp… -