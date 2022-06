Più flessibilità per gli studenti e metodologie innovative (Di giovedì 23 giugno 2022) Due nuove lauree magistrali online alla Luiss per venire incontro alle esigenze di cambiamento e flessibilità dei giovani. È la sfida dell’università romana che da settembre 2022 farà partire i corsi in Strategic Management e Marketing, rigorosamente in inglese (le iscrizioni sono aperte). Una novità che è il frutto di una riflessione partita durante la pandemia. Ci spiega Simona Romani, prorettrice con delega alle lauree magistrali: «Abbiamo visto che la didattica a distanza, esplosa per necessità, non è stata solo un’esperienza negativa, come spesso la si vuole dipingere. Ha permesso, almeno agli studenti universitari più motivati, di organizzare meglio il proprio tempo, aggiungendo ai corsi curriculari altre esperienze formative, come corsi di lingue, o internship online. Ne sono usciti con un cv più ricco, e per loro è stato utile». ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 giugno 2022) Due nuove lauree magistrali online alla Luiss per venire incontro alle esigenze di cambiamento edei giovani. È la sfida dell’università romana che da settembre 2022 farà partire i corsi in Strategic Management e Marketing, rigorosamente in inglese (le iscrizioni sono aperte). Una novità che è il frutto di una riflessione partita durante la pandemia. Ci spiega Simona Romani, prorettrice con delega alle lauree magistrali: «Abbiamo visto che la didattica a distanza, esplosa per necessità, non è stata solo un’esperienza negativa, come spesso la si vuole dipingere. Ha permesso, almeno agliuniversitari più motivati, di organizzare meglio il proprio tempo, aggiungendo ai corsi curriculari altre esperienze formative, come corsi di lingue, o internship online. Ne sono usciti con un cv più ricco, e per loro è stato utile». ...

Pubblicità

guerini_lorenzo : Ottimo incontro con collega Min #Romania @VasileDincu. Onori a Monumento Caduti rumeni 1^GM a cimitero #Bolzano, a… - UiltecCalabria : RT @UILofficial: Per introdurre una flessibilità di accesso più diffusa al pensionamento nella prossima Legge di Bilancio si possono usare… - lucarinaldi : A Milano cercare #lavoro è il nuovo lavoro: se il contratto non dura più 3 mesi ?? di @irenefassini su su… - andvaccaro : RT @AdeccoGroupITA: Sono sempre più le aziende che si rivolgono ai facilitatori dello #SmartWorking per gestire i team di lavoro da remoto.… - LauraV18828094 : @MarcoRizzoPC Credo che i baby pensionati se ne stiano gradualmente andando, così come i ' grandi vecchi'. La vita… -

Riforma pensioni 2023/ Sì alla flessibilità in uscita: le parole di Andrea Orlando Utilità sociale a parte, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite si è dimostrata più che propensa a voler trovare un punto comune per riuscire a garantire la flessibilità di uscita ... Piano Annuale per l'Inclusione, per una scuola inclusiva: un esempio di P.A.I. ...all'interno della scuola La flessibilità Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che ... si cercherà di individuare il corso di studi più adatto all'alunno. Orientamento in uscita In base ... Sky Tg24 Utilità sociale a parte, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite si è dimostratache propensa a voler trovare un punto comune per riuscire a garantire ladi uscita ......all'interno della scuola LaAlla base del piano esiste un modello diche ... si cercherà di individuare il corso di studiadatto all'alunno. Orientamento in uscita In base ... Smart working, i sardi cercano più flessibilità a lavoro