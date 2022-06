‘Parlare in Corsivo’: cosa significa la nuova tendenza su TikTok (Di giovedì 23 giugno 2022) Parlare in corsivo? Ebbene sì, a molti sembrerà impossibile e strano, ma per i giovani, soprattutto quelli che seguono e sono attivi su Tik Tok, questo è possibile. Al punto che il ‘Corsivo’ da stile di scrittura è ormai diventato di tendenza sui social, un vero rompicapo virale. Ma cosa significa? E chi e perché ha lanciato questa moda? Da dove nasce ‘Parlare in Corsivo’ su Tik Tok? Parlare in corsivo, che ora è a tutti gli effetti di tendenza, nasce da una presa in giro della cadenza milanese, quella che alcune ragazze utilizzano nei loro video. Tra abbreviazioni, vocali chiuse, sillabe strascicate, tutto a ritmo cantilenato. E sul social, che è amatissimo dai più giovani, sono in tanti che ora hanno deciso di dare delle vere e proprie lezioni, di trasformarsi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Parlare in corsivo? Ebbene sì, a molti sembrerà impossibile e strano, ma per i giovani, soprattutto quelli che seguono e sono attivi su Tik Tok, questo è possibile. Al punto che il ‘da stile di scrittura è ormai diventato disui social, un vero rompicapo virale. Ma? E chi e perché ha lanciato questa moda? Da dove nasceinsu Tik Tok? Parlare in corsivo, che ora è a tutti gli effetti di, nasce da una presa in giro della cadenza milanese, quella che alcune ragazze utilizzano nei loro video. Tra abbreviazioni, vocali chiuse, sillabe strascicate, tutto a ritmo cantilenato. E sul social, che è amatissimo dai più giovani, sono in tanti che ora hanno deciso di dare delle vere e proprie lezioni, di trasformarsi, ...

"Parlare in corsivo": fenomeno Elisa Esposito su TikTok. "Ma gli adulti non capiscono e mi insultano" E però, un po' sorpresa lo è stata, la giovane Elisa Esposito , dall'attenzione e dall'indignazione sollevate da un suo video di inizio giugno in cui spiegava come parlare in corsivo.