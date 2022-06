Madre Teresa di Calcutta, le sue frasi sui figli più profonde (Di giovedì 23 giugno 2022) Le sue parole hanno toccato molti cuori, così come hanno fatto i suoi gesti che sono stati capaci di fare del bene. Madre Teresa di Calcutta, religiosa originaria dell’Albania e poi naturalizzata indiana, nella sua vita ha fatto tantissime cose. Tra queste ha fondato la congregazione religiosa delle Missionarie della carità e ha prestato servizio a favore delle persone bisognose della città indiana, tanto da vincere il Nobel per la Pace nel 1979 e da diventare santa nel 2016, con la proclamazione di papa Francesco. Nel corso della sua esistenza, oltre ad agire per il bene degli altri, le sue parole hanno affrontato diversi argomenti, trattando con delicatezza questioni come i figli e la famiglia. Pensieri che sono rimasti, che sono stati tramandati e che ancora oggi trasudano amore, fede e carità. DiLei ha selezionato ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Le sue parole hanno toccato molti cuori, così come hanno fatto i suoi gesti che sono stati capaci di fare del bene.di, religiosa originaria dell’Albania e poi naturalizzata indiana, nella sua vita ha fatto tantissime cose. Tra queste ha fondato la congregazione religiosa delle Missionarie della carità e ha prestato servizio a favore delle persone bisognose della città indiana, tanto da vincere il Nobel per la Pace nel 1979 e da diventare santa nel 2016, con la proclamazione di papa Francesco. Nel corso della sua esistenza, oltre ad agire per il bene degli altri, le sue parole hanno affrontato diversi argomenti, trattando con delicatezza questioni come ie la famiglia. Pensieri che sono rimasti, che sono stati tramandati e che ancora oggi trasudano amore, fede e carità. DiLei ha selezionato ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita. Ma possiamo fare piccole cose con grande amore” (Madre Teresa di… - xrainymoonx : RT @edismyreligion: sta retorica per cui bisogna sempre essere maturi e civili con chi ti manca di rispetto bo mica sono madre teresa di ca… - clicheaulait : RT @edismyreligion: sta retorica per cui bisogna sempre essere maturi e civili con chi ti manca di rispetto bo mica sono madre teresa di ca… - salidaparallela : @StratidiCorazza Madre Teresa di Calcutta, diceva:Se osservando le tue ferite(battaglie a cui non ti sei sottratto)… -