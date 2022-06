(Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio europeo ha dato il via libera allo status di candidato per i due Paesi dell'Europa orientale. Arriva il semaforo verde anche per la "prospettiva europea" della Georgia

Pubblicità

giovamartinelli : @makuso 'Si invia quello che si può e quello che si considera cedibile politicamente' Se abbiamo poco da inviare, g… - albertovitale : @tulipanobiancon @npaoser @_Nico_Piro_ François Ruffin, dopo una conversazione con Mme Assange, propone una cittadi… -

ilGiornale.it

E qualche velatovi sarebbe già stato qualche settimana fa, con il presunto tiro di un missile S300 durante un'incursione israeliana. IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 22 giugno - Nel ...Il radar MARSISonde radio a bassa frequenza verso il pianeta, utilizzando la sua antenna ... che include aggiornamenti per la ricezione dele l'elaborazione dei dati a bordo, per ... L'Ue invia un segnale: ok a candidatura di Ucraina e Moldavia La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha espresso la sua soddisfazione parlando di "una decisione storica dai leader Ue" e "non ci può essere migliore segnale di speranza per il ...Il Syria Express, che serviva a portare rifornimenti e armi al regime di Assad, ora trasporta prodotti agricoli da vendere su un mercato affamato: una conferma del «gioco» del Cremlino nella regione ...