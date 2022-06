Kurt Angle: “Non sono per niente soddisfatto della mia ultima run in WWE” (Di giovedì 23 giugno 2022) Kurt Angle è sicuramente riconosciuto come uno dei migliori performer che abbiano mai calcato un ring di wrestling, soprattutto a livello tecnico. Infatti Angle si è tolto diverse soddisfazioni nella sua carriera vincendo più volte il titolo mondiale. La carriera dell’eroe olimpico però è stata caratterizzata anche da diversi infortuni, soprattutto quelli al collo. Per niente soddisfatto Nel 2017 Kurt Angle fece il suo ritorno in WWE dopo quasi 9 anni, in veste di general manager di Raw e durante quella sua ultima run, lo abbiamo anche visto più volte in azione sul ring. Il suo ultimo incontro, che è stato anche quello del suo ritiro, è stato a WrestleMania 35 contro Corbin, con l’eroe olimpico che perse dopo aver subìto la End Of Days. ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 giugno 2022)è sicuramente riconosciuto come uno dei migliori performer che abbiano mai calcato un ring di wrestling, soprattutto a livello tecnico. Infattisi è tolto diverse soddisfazioni nella sua carriera vincendo più volte il titolo mondiale. La carriera dell’eroe olimpico però è stata caratterizzata anche da diversi infortuni, soprattutto quelli al collo. PerNel 2017fece il suo ritorno in WWE dopo quasi 9 anni, in veste di general manager di Raw e durante quella suarun, lo abbiamo anche visto più volte in azione sul ring. Il suo ultimo incontro, che è stato anche quello del suo ritiro, è stato a WrestleMania 35 contro Corbin, con l’eroe olimpico che perse dopo aver subìto la End Of Days. ...

